10. Haftada Mısırlı.com Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor 2-2 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile Zecorner Kayserispor 2-2 berabere kalırken, VAR uygulamaları dikkat çekti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum

Mısırlı.com Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 89 Doh), Berkay Özcan (Dk. 76 Johnson), Serginho (Dk. 89 Gray), Larsson, Ahmet Sivri (Dk. 76 Barış Kalaycı), Fofana

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Arif Kocaman (Dk. 46 Mendes), Abdulsamet Burak (Dk. 46 Burak Kapacak), Bennasser (Dk. 5 Dorukhan Toköz), Mane (Dk. 58 Opoku), Benes, Furkan Soyalp, Cardoso (Dk. 90+5 Nurettin Korkmaz), Onugkha

Goller: Dk. 16 Larsson (Penaltıdan), Dk. 79 Atakan Çankaya (Mısırlı.com Fatih Karagümrük ), Dk. 68 ve 74 Onugkha (Zecorner Kayserispor )

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Benes (Zecorner Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 12 Abdulsamet Burak, Dk. 15 Cardoso, Dk. 67 Onugkha, Dk. 78 Bennasser (Zecorner Kayserispor ), Dk. 45+1 Roco, Dk. 67 Kranevitter (Mısırlı.com Fatih Karagümrük )

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile Zecorner Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

65. dakikada Zecorner Kayserispor'un golü VAR kararıyla iptal edildi. 62. dakikada savunmadan topla çıkmak isteyen ev sahibinde yapılan hata sonucunda ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Onugkha meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Pozisyonu VAR'ın çağrısıyla izleyen hakem Yasin Kol, 65. dakikada golü iptal etti.

68. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Sağdan gelişen atakta Opoku'nun arka direğe ortasında Cardoso'nun ceza sahası içi sol çaprazda kafayla Onugkha'nın önüne indirdiği topun gelişine Nijerya asıllı Rus oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

74. dakikada misafir takım öne geçti. Soldan Mendes'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-2

79. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hücum yönünün solundan Çağtay Kurukalıp'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Bilal'in hatalı çıkışında topa altıpasta iyi yükselen Atakan Çankaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

90. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Ceza sahasında içinde oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Furkan Soyalp'in şutunda, savunmada Roco kaleciden geçen topu çizgiden çıkardı.

Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Haberler.com
