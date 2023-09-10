Milli Futbol Takımı Hollanda'ya hareket etti
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI15.00 A Milliler, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek; ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
15.00 A Milliler, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek; ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.
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BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlı ekip, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile Nevzat Demir Tesislerinde karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, yapacağı çalışmalarla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Samsunspor maçının çalışmalarını sürdürecek.
FUTBOL
Afrika Uluslar Kupası'nda eleme müsabakaları oynanacak.
- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri devam edecek.
- TFF 2. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOL
15.40 FIBA Basketbol Dünya Kupası Final maçında Sırbistan ile Almanya karşı karşıya gelecek. Organizasyonun 3'üncülük karşılaşmasında ise ABD ile Kanada, bronz madalya için parkeye çıkacak.
TENİS
23.00 Sezonun son grand slam tenis turnuvası Amerika Açık'ta tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev mücadele edecek.