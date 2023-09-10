Milli Futbol Takımı Hollanda'ya hareket etti

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI15.00 A Milliler, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek; ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

15.00 A Milliler, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek; ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

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BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlı ekip, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile Nevzat Demir Tesislerinde karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, yapacağı çalışmalarla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Samsunspor maçının çalışmalarını sürdürecek.

FUTBOL

Afrika Uluslar Kupası'nda eleme müsabakaları oynanacak.

- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri devam edecek.

- TFF 2. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

15.40 FIBA Basketbol Dünya Kupası Final maçında Sırbistan ile Almanya karşı karşıya gelecek. Organizasyonun 3'üncülük karşılaşmasında ise ABD ile Kanada, bronz madalya için parkeye çıkacak.

TENİS

23.00 Sezonun son grand slam tenis turnuvası Amerika Açık'ta tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev mücadele edecek.