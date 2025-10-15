10. Dünya Barış Kupası Turnuvası Antalya'da Başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 4 kıta 14 ülke ve Türkiye'den 32 takımın katıldığı 10'uncu Dünya Barış Kupası Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki spor tesislerinde başlayan 10'uncu Dünya Barış Kupası Turnuvası'nda 40, 50 ve 55 yaş kategorilerinden oluşan 3 ayrı grupta 32 takım mücadele edecek. 14-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Barış Kupası Turnuvası'nın ilk maçında Adıyaman Masterler Spor Kulübü, Polonya Masterler Kulübü'nü 5-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Filistin'i temsil eden Yatta Masterler Takımı ise KKTC Sarnıç Masterler Kulübü'nü 2-0 mağlup etmeyi başardı. Filistin'de yaşanan savaş nedeniyle turnuvaya katılamayan Yatta takımı hem galibiyet hem de savaşın bitmesi dolayısıyla büyük mutluluk yaşattı. Turnuvanın ilk gününde Adıyaman Masterler- Polonya Masterler 5-0, Filistin Yatta Masterler- KKTC Sarnıç Masterler 2-0, Cezayir Masterler- FaF Asya Soran Masterler 2-1, Antalya Masterler- USA United Masterler 3-1, Belçika Masterler- NK Slatanıa Masterler 1-2, Master Bosna Masterler- Kosova Kalaja Masterler 3-1 sonuçları alındı.

Turnuva koordinatörü Ahmet Gök, "Dünya Barış Kupası Turnuvamızın 10'uncusunu düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan 2 yıl önce 2023 yılında Filistin'de patlak veren savaş nedeniyle üzüntülüydük. Dünya Barış Kupası Turnuvamızı da etkilemişti çünkü turnuvaya Filistin'den Kudüs, Gazze, Nablus, Yatta ve Ramallah olmak üzere 5 takım katılıyordu. Turnuvamızın başında Gazze'de barışın olduğunu görmek bizler mutlu etti. Bu yıl turnuvamıza zor şartlarda olsa Filistin'den Yatta takımı katılarak bizleri mutlu etti. İnşallah Dünya Barış Kupası bundan sonra daha güzel şekilde devam edecek" dedi.

Adıyaman Masterler Futbol Takımı Teknik Direktörü Mesut Kınacı, "10 yıldır bu turnuvaya katılıyoruz. Ahmet Gök başkanımız bu organizasyona vesile oluyor. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Dünya Barış Kupası Turnuvasına 4 kıtadan 14 ülke ve 32 kulüp katılım sağladı. Biz de kulüp olarak organizasyon içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.