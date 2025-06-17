1. Türkiye PGA Championship Golf Turnuvası Antalya'da Başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Türkiye Profesyonel Golf Birliği Derneği tarafından düzenlenen 1'inci Türkiye PGA Championship Golf Turnuvası'na 50 sporcu katıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'den 50 profesyonel golfçü katıldı. 3 gün sürecek turnuva 19 Haziran'daki ödül töreni ile sona erecek. Turnuvada ilk 10'a giren profesyonel golfçülere para ödülü verilecek. PGA Türkiye Profesyonel Golf Birliği Derneği Genel Sekreteri Cahit Kaya, "2023 yılında derneğimiz kuruldu. Türkiye Golf Federasyonu'nun dernek kuruluşumuzda büyük katkısı oldu. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür ediyoruz. PGA Türkiye Profesyonel Golf Birliği Derneği Başkanı Sezgin Ceylan ile birlik olarak ülke golfünde profesyonellere katkıda bulunmak, profesyonel golfün gelişimi için çabalamak amacıyla derneğimiz kuruldu. İlk turnuvamızı düzenliyoruz. Profesyonel Golf Birliği Derneği'nin 88 üyesi var" dedi.