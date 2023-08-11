1 milyar euroluk Süper Lig'de perde açılıyor! İşte ligdeki tüm takımların kadro değeri

Trendyol Süper Lig'de merakla beklenen 2023-2024 sezonu başlıyor. Ligin açılış karşılaşmasında Trabzonspor'un rakibi Fraport TAV Antalyaspor olacak. Avrupa'nın en pahalı 7. ligi olan ligimizde takımların toplam kadro değeri 1 milyar Euro'yu geçiyor. Bu yıl 20 takımın mücadele edeceği ligin en pahalı takımı Galatasaray olurken, en düşük değer İstanbulspor'un oldu.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon perdesi açılıyor. 20 takımın mücadele edeceği maraton 19 Mayıs 2024'te son bulacak ve bir takım şampiyonluk kupasını kaldıracak. Yeni sezonun açılış maçı Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak. Avrupa'nın en değerli 7. ligi olan Trendyol Süper Lig'in toplam piyasa değeri ise 1 milyar euroyu geçiyor.

EN DEĞERLİ KADRO GALATASARAY'DA

Süper Lig, 1.03 milyar euro kadro değeriyle İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve Portekiz liglerinin ardından yedinci oldu.

Futbolcu değerleri veritabanı Transfermarkt'ın bilgilerine göre, yeni sezon öncesi en pahalı kadro son şampiyon Galatasaray'da. Sarı kırmızılı ekip 246.98 milyon euro güncel kadro değeriyle dikkat çekiyor. Bu sezon Icardi'nin bonservisini alan Galatasaray kadrosuna yeni yıldızlar kattı. Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Tete, Angelino, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç'le anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE AÇIK ARA FARKLA İKİNCİ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin güncel kadro değeri ise 178.38 milyon euroya ulaştı. Son Türkiye Kupası şampiyonu kadrosunu Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becão, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz gibi isimlerle güçlendirdi.

100 MİLYON EURO BARAJINI AŞAN İKİ TAKIM

Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluk kovalayacak Beşiktaş ise 106.10 milyon euro kadro değeriyle üçüncü sırada bulunuyor. Arthur Masuaku'nun bonservisi alınırken, Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic ve Emrecan Bulut kadroya katıldı.

Trabzonspor'un kadro değeri ise 100.98 milyon euroya ulaştı. Bordo mavili ekip Mislav Orsic, Tonio Teklic, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Mehmet Aydın, Joaquín Fernández, Dimitrios Kourbelis ile anlaştı ve yeni sezon kadrosunu hazırladı.

DÖRT BÜYÜK TAKIM DIŞINDA BAŞAKŞEHİR İLK SIRADA

Ligin geri kalan takımları arasında ilk sıradaki takım Rams Başakşehir oldu. İstanbul ekibinin kadro değeri 54.13 milyon euro olarak hesaplandı.

Rams Başakşehir'i 43.50 milyon euro ile Yukatel Adana Demirspor, 37 milyon euro ile Corendon Alanyaspor, 30.18 milyon euro ile Antalyaspor, 29.88 milyon euro ile TÜMOSAN Konyaspor, 28.10 milyon euro ile Ankaragücü takip ediyor.

Ligin yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor 26.18 milyon euro değere ulaştı. Kadro değeri sıralamasında lig öncesi son durum şu şekilde:

Kayserispor: 20.68 milyon euro

Atakaş Hatayspor: 18.86 milyon euro

Kasımpaşa: 18.28 milyon euro

Gaziantep FK: 17.93 milyon euro

Pendikspor: 16.65 milyon euro

VavaCars Fatih Karagümrük: 16.48 milyon euro

Çaykur Rizespor: 16.23 milyon euro

EMS Yapı Sivasspor: 15.58 milyon euro

İstanbulspor: 13.44 milyon euro

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