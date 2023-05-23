1. Lig'in son 5 'Gol Kralı' İzmir'den
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Son dönemlerde Spor Toto 1. Lig'in gol krallığına İzmir takımların oyuncuları damga vuruyor.
Son dönemlerde Spor Toto 1. Lig'in gol krallığına İzmir takımların oyuncuları damga vuruyor. Son 5 gol krallığının 4'ünde Altaylı Marco Paixao olurken birinde ise Menemen FK'nın oyuncusu Ahmet Sağat oldu.
Spor Toto 1. Lig'in son 5 gol krallığına İzmir takımlarının oyuncuları damga vuruyor. Son 5 gol krallığının 4'ünde Altay forması giyen Marco Paixao olurken, birinde ise gol kralı olduğu dönemde Menemen FK forması giyen Ahmet Sağat oldu. Böylece son 5 gol krallığına da İzmir takımlarının oyuncuları sahip oldu.
Portekizli oyuncu Marco Paixao, Altay'daki ilk sezonunda çıktığı 33 lig maçında 29 gol atarak gol kralı olurken daha sonraki 2019-2020 sonunda 22 gol, 2020-2021 sezonunda da 22 gol atarak üst üste 3 kez gol kralı olma başarısını gösterdi.
2021-2022 sezonunda Menemen FK formasını giyen Ahmet Sağan 17 gol atarak gol kralı olurken, 2022-2023 sezonunda da Marco Paixao 21 gol atarak 1 sezonluk aranın ardından tekrar gol kralı oldu. - İZMİR