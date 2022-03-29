1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği, TFF'ye destek verdi Açıklaması

1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna destek verdi.

Dernekten hakemlerle ilgili yaşanan son gelişmeler konusunda yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun görevlerine devam etmesi ve özellikle pandemi döneminde gösterdikleri fedakar çalışmaların daha da geliştirilerek sürmesi konusunda kendilerini desteklediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği olarak TFF'ye olan güvenimizi belirtir ve üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyunun dikkatine saygıyla sunarız." denildi.

TFF Tahkim Kurulunun Spor Toto Süper Lig'de görev alamayacağı açıklanan hakemlerle ilgili kararının bozulmasına değinilen açıklamada, "Bilindiği üzere o açıklamamızda Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan yeni hakem kadroları ve gözlemcileriyle ilgili alınan kararlara saygı duyduğumuzu, yeni belirlenen hakemleri elimizden geldiği kadarıyla destekleyeceğimizi ve asıl önemli olanın kişilerden ziyade sistem olduğunu belirtmiştik. Son olarak TFF'nin en üst kurulu olan Tahkim Kurulu tarafından verilen ve yeni kadroların belirlenmesiyle dışında kalan hakemlerin görevlerinin iade edilmesi hususundaki kararına ilişkin birçok yorum ve görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden bazılarının TFF başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun görevlerinden azillerini ve istifalarını isteyecek kadar ileri gitmesini hayretle izlemekteyiz. 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği olarak Türkiye futbol camiasını kaosa götürmeye çalışmanın ve kendi çıkarlarını uğruna Türk futbolunun dinamiklerine dinamit yerleştirmeye çalışmanın kimseye yarar sağlamayacağının bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.