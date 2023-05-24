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1. Lig'de yabancı oyuncuya en fazla süreyi Tuzlaspor verdi

1. Lig'de yabancı oyuncuya en fazla süreyi Tuzlaspor verdi

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de yabancı futbolculara en fazla süre veren ekip Tuzlaspor oldu.

Spor Toto 1. Lig'de yabancı futbolculara en fazla süre veren ekip Tuzlaspor oldu.

Geride kalan 2022-2023 sezonunda 25 Türk ile 11 yabancı uyruklu futbolcunun birden fazla takımda forma giydiği Spor Toto 1. Lig'de 596 farklı isim mücadele etti.

Sezon boyunca Gençlerbirliği'nde 47 farklı isim oynarken, Ankara ekibini 41 oyuncuyla Tuzlaspor ve 39 futbolcuyla Dyorex Boluspor izledi. Erzurumspor FK ile ligden çekilmesi kabul edilen Yeni Malatyaspor 26'şar oyuncuya şans verdi.

Yabancı oyuncuya en fazla süre veren ekip Tuzlaspor

Türk oyuncuların toplam sürenin yüzde 73,26'sında sahada kaldığı ligde yabancı uyruklular da yüzde 26,74 süre buldu.

Spor Toto 1. Lig'de yabancı futbolculara en fazla süreyi yüzde 37,93 ile Tuzlaspor verdi. Tuzlaspor'u 37,76 ile Göztepe ve yüzde 36,18 ile Beyçimento Bandırmaspor izledi. Sadece Altınordu'nun yabancı futbolcu oynatmadığı ligde süre bazında yerli oyunculara en fazla şansı Altaş Denizlispor verdi. Denizli ekibinde yerli oyuncular, toplam sürenin yüzde 87,35'inde sahada kaldı.

Yerli oyuncu olarak en fazla süre alan takımlar Altınordu ile Altaş Denizlispor'un küme düştüğü ligde Ankara Keçiörengücü'nde 13, Beyçimento Bandırmaspor ve Tuzlaspor'da 12, Gençlerbirliği, Göztepe ve Sakaryaspor'da ise 11 yabancı uyruklu futbolcu mücadele etti.

3 takımda forma giyenler

Sezona Dyorex Boluspor'da başlayan ve ara transfer döneminde Adanaspor'a geçen Abdurrahman Canlı, Adanaspor'un ligden çekilmesinin ardından sezonu Bodrumspor'da tamamladı.

İlk olarak Göztepe'de 2 maça çıktıktan sonra Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'la anlaşan Kerim Alıcı, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından yetiştiği kulübü Altınordu'ya transfer oldu.

Yabancı ve yerli süreleri

Takımların bu sezon forma şansı verdiği oyuncuların yerli ve yabancı yüzdelikler ve futbolcuların performansları şöyle:

TakımlarYerliYabancı
Tuzlaspor62,0737,93
Göztepe62,2437,76
Beyçimento Bandırmaspor63,8236,18
Sakaryaspor65,3834,62
Adanaspor65,6534,35
Yılport Samsunspor65,9834,02
Manisa FK66,1433,86
Dyorex Boluspor66,5933,41
Yeni Malatyaspor71,1528,85
Ankara Keçiörengücü72,0127,99
Eyüpspor72,627,4
Pendikspor74,2925,71
Erzurumspor FK74,6725,33
Altay77,1522,85
Çaykur Rizespor77,1822,82
Gençlerbirliği77,6322,37
Bodrumspor85,6814,32
Altaş Denizlispor87,3512,65

Performans

YABANCIYERLİ
TakımlarFutbolcuSüre (Dakika)SarıKırmızıGolFutbolcuSüre (Dakika)SarıKırmızıGol
Adanaspor8748516018211430535114
Altaş Denizlispor342381222302925852327
Altay3765814024282585361316
Altınordu00000363354569335
Ankara Keçiörengücü13939423326202416848324
Beyçimento Bandırmaspor121209029519202132354129
Bodrumspor650791103253038957450
Çaykur Rizespor10789822035262671560226
Dyorex Boluspor91117720325302227648113
Erzurumspor FK6850319311202506653225
Eyüpspor9949115118252514454217
Gençlerbirliği1175021905362602850535
Göztepe111231133119212029642219
Manisa FK91136728316272220738229
Pendikspor7865518037212500559021
Sakaryaspor111158227329202187757421
Tuzlaspor12130842622929214124059
Yeni Malatyaspor562391126211538841516
Yılport Samsunspor101139214135222209159327

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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