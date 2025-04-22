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1. Lig 37. Hafta Maç Programı Belirlendi

1. Lig 37. Hafta Maç Programı Belirlendi
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37'nci hafta maçları 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. İşte o maçların programı:

1'inci Lig'de 37'nci haftanın programı belli oldu. Tüm maçların 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı 37'nci haftanın programı şöyle;

4 MAYIS PAZAR

16.00 Çorum FK - Şanlıurfaspor

16.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor

16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü

16.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor

16.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük

16.00 Manisa FK - Bandırmaspor

16.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor

16.00 Iğdır FK - Kocaelispor

16.00 Amed SF - Adanaspor

16.00 Boluspor - Yeni Malatyaspor

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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