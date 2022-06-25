1'inci Lig'in gol kralı Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1'inci Lig'in gol kralı Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
1'inci Lig'in gol kralı Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Menemenspor formasıyla attığı 17 golle gol kralı olan Ahmet Sağat'ın yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la söz kestiği öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Menemenspor formasıyla attığı 17 golle gol kralı olan Ahmet Sağat'ın yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la söz kestiği öğrenildi.

Karadeniz ekibinin bir süredir temas halinde olduğu gurbetçi futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. 2'nci Lig'e düşen sarı-lacivertliler, Ahmet'in transferinden gelecek bonservis ücretiyle önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title