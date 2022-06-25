1'inci Lig'in gol kralı Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Menemenspor formasıyla attığı 17 golle gol kralı olan Ahmet Sağat'ın yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la söz kestiği öğrenildi. Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Menemenspor formasıyla attığı 17 golle gol kralı olan Ahmet Sağat'ın yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la söz kestiği öğrenildi. Karadeniz ekibinin bir süredir temas halinde olduğu gurbetçi futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. 2'nci Lig'e düşen sarı-lacivertliler, Ahmet'in transferinden gelecek bonservis ücretiyle önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Demirören Haber Ajansı / Spor Giresunspor Spor Haberler

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