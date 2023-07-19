1'inci Lig 2023-2024 Sezonu Fikstürü Çekildi
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TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 1'inci Lig 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. Sezon 11 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Mayıs 2024'te sona erecek. Yeni Malatyaspor'un lige devam edemeyecek şartlarda olması sebebiyle yer almayacağı sezon 18 takımla oynanacak.
1'inci Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi.
1'inci Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Mayıs 2024'te sona erecek. Lige devam edemeyecek şartlarda olması sebebiyle Yeni Malatyaspor'un yer almayacağı sezon 18 takımla oynanacak.Trendyol 1'inci Lig'de ilk haftanın fikstürü şu şekilde: Gençlerbirliği - ÜmraniyesporŞanlıurfaspor - AltayBoluspor - AdanasporKeçiörengücü - EyüpsporKocaelispor - Manisa FKTuzlaspor - Çorum FKErzurumspor - BandırmasporGöztepe - Sakaryaspor
Giresunspor - Bodrumspor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor