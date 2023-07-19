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1'inci Lig 2023-2024 Sezonu Fikstürü Çekildi

Spor Haberleri

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 1'inci Lig 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. Sezon 11 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Mayıs 2024'te sona erecek. Yeni Malatyaspor'un lige devam edemeyecek şartlarda olması sebebiyle yer almayacağı sezon 18 takımla oynanacak.

1'inci Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi.

1'inci Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Mayıs 2024'te sona erecek. Lige devam edemeyecek şartlarda olması sebebiyle Yeni Malatyaspor'un yer almayacağı sezon 18 takımla oynanacak.

Trendyol 1'inci Lig'de ilk haftanın fikstürü şu şekilde:

Gençlerbirliği - Ümraniyespor

Şanlıurfaspor - Altay

Boluspor - Adanaspor

Keçiörengücü - Eyüpspor

Kocaelispor - Manisa FK

Tuzlaspor - Çorum FK

Erzurumspor - Bandırmaspor

Göztepe - Sakaryaspor

Giresunspor - Bodrumspor


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Spor Haberler

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