1'inci Lig 2023-2024 Sezonu Fikstürü Çekildi

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 1'inci Lig 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. Sezon 11 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Mayıs 2024'te sona erecek. Yeni Malatyaspor'un lige devam edemeyecek şartlarda olması sebebiyle yer almayacağı sezon 18 takımla oynanacak.