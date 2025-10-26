1'inci Dünya Karakucak Şampiyonası'nın başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen 1'inci Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası'nın ilk başpehlivanı Türkiye'den Feyzullah Aktürk oldu. Türkiye de 90 puanla şampiyon ülke oldu.

Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası'nın ilki, Kahramanmaraş Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu işbirliğinde 16 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada er meydanı, çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Güreş severlerin tribünleri doldurduğu şampiyonada 107 sporcu 9 sıklette mücadele etti ve Türkiye, 22 sporcu ile şampiyonaya en fazla sporcu ile katılan ülke oldu.

Şampiyona, Türkiye'den Feyzullah Aktürk ile İran'dan Mostafa Masoud Najafi Kalatehei'nin başpehlivanlık mücadelesi ile sona erdi. Çekişmeli geçen mücadele sonunda Aktürk, rakibini yenerek Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası'nın ilk şampiyonu oldu. Aynı zamanda Türkiye'de 90 puanla 1'inci Dünya Karakucak Şampiyonu oldu. Şampiyonada 47 puanla ikinci olurken, Azerbaycan 46 puanla 3'üncü ülke oldu.

9 saat süren mücadele sonunda dereceye giren sporcuların madalya ve altın kemelerini Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkan Vekili Rodica Maria Yakşi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve protokol üyeleri tarafından verildi.

AKTÜRK: BAŞPEHLİVANLIK OLARAK ADLANDIRILAN KATEGORİDE BİRİNCİ OLDUĞUMUZ İÇİN GURURLUYUZ

İlk Dünya Karakucak Başpehlivanı olan Feyzullah Aktürk, dünyada ilki gerçekleştirilen şampiyonanın başpehlivanı olduğu için çok mutlu olduğunu belirtirken, bu şampiyonluğu kendisine milli takımın kapılarının açıldığı Kahramanmaraş'ta elde etmenin ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Görgel, "Bugün karakucakta tarihi bir organizasyon. Çünkü ilk defa dünya şampiyonası oluyor. Bu anlamda başpehlivanlık olarak adlandırılan kategoride, en yüksek kategoride birinci olduğumuz için gururluyuz. Ülkemizin İstiklal Marşı'nı okuttuğumuz için gururluyuz. Üzerimizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Maraş'a çok teşekkür ediyoruz çünkü Maraş'ın biz de yeri ayrı. Ben 2015 yılında Maraş'a yıldızlar kategorisinde geldim. Buraya geldiğimde yıldızlar Avrupa şampiyonu, gençler Avrupa 2'üncüsü oldum, iki kategoride ülkemi temsil ettirdim. 2016 yılında milli takımın kapısı bana Maraş'ta açıldı. Bu anlamda Maraş'ın bizde yeri çok ayrı" diye konuştu.

GÖRGEL: İLK DEFA YAPILDI VE KAHRAMANMARAŞ'TA OLDU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise ilk defa gerçekleştirilen şampiyona hem takım olarak şampiyon olmanın hem de başpehlivanın Türkiye'den olmasının gurur ve sevincini yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Hepimizin için çok gurur verici bir gündü. Dünya Karakucak Şampiyonası ilk defa yapıldı ve bu Kahramanmaraş'ta oldu. Kahramanmaraş bu noktada ev sahipliği yapmış oldu. Kahramanmaraş için önemliydi. 'Ata sporumuz ana vatanında' mottosuyla bu organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Gerçekten gurur verici. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı ve yüzümüzün akıyla, iyi bir misafirperverlik yaptığımıza inanıyorum. Burada şampiyonluk kazanan, emek veren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye de takım olarak şampiyon olduk. Her branşta şampiyonluk kazandık bugün. O anlamda da güzel bir gün oldu. Başpehlivanımız da Türkiye'nin önemli sporcularından biri oldu."

SIKLETLER VE ŞAMPİYONLARI

Türkiye'nin tüm sıkletlerde şampiyon olduğu 1'inci Dünya Karakucak Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ve ülkeler şöyle:

50-55 KİLO

1) Halil Gökdeniz-Türkiye

2) Bahri Söyler-Türkiye

3) Hasan Nazarov-Tacikistan

3) Abubakir Nemetov-Kırgızistan

60 KİLO

1) Emircan Çolak-Türkiye

2) Soltan Asgarov-Azerbaycan

3) Ali Kurşun-Türkiye

3) Şaban Kızıltaş-Türkiye

65 KİLO

1) Hamza Zopalı-Türkiye

2) Nebi Uzun-Türkiye

3) Syimyk Orozalievich Avazbekov-Kırgızistan

3) Otari Mamulashvili

70 KİLO

1) Haydar Yavuz-Türkiye

2) Rahman Daryoosh Rahimpoor-İran

3) Hamza Alaca-Türkiye

3) Eduard David Lenard-Romanya

75 KİLO

1) Muhsin Barbak-Türkiye

2) Hajali Gasimov-Azerbaycan

3) Onur Şeker-Türkiye

3) Gabriel Ojog-Moldova

80 KİLO

1) Ömer Faruk Çayır-Türkiye

2) Abdollah Shahriar Sheikhazami-İran

3) Nichifor Robu-Moldova

3) Raatbek Rakhat Uulu-Kırgızistan

85 KİLO

1) Coşkun Keleş-Türkiye

2) Buvaisar İnarkiev-Kırgızistan

3) Abdukhalim Makhmudov-Özbekistan

3) Mahammad Abaszada-Azerbaycan

90 KİLO

1) Osman Göçen-Türkiye

2) Fatih Erdin-Türkiye

3) Asadbek Uzbekov-Özbekistan

3) Hossein Ali Asghar Khodakarami Angili-İran

+90 KİLO-BAŞPEHLİVANLIK

1) Feyzullah Aktürk

2) Mostafa Masoud Najafi Kalatehei-İran

3) Ravan Musayev-Azerbaycan

3) Brian Samuel Techerean-Romanya