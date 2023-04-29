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1. Çeşme Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası'nda finalistler belli oldu

1. Çeşme Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası'nda finalistler belli oldu

Spor Haberleri

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası'nda finale yükselen sporcular belli oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası'nda finale yükselen sporcular belli oldu.

Çeşme Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 85 sporcunun katıldığı şampiyonada bugün yarı final müsabakaları yapıldı.

Yarı final karşılaşmaları sonrası finalde mücadele edecek sporcular şunlar:

48 kilo: Rabia Topuz-Wafa Hafsi (Tunus)

50 kilo: Anastasiia Kovalenko (Ukrayna)- Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye)

52 kilo: Daria-Olha Hutarina (Ukrayna)-Gamze Soğuksu

54 kilo: Hatice Akbaş-Niamh Fay (İrlanda)

57 kilo: Ayşen Taşkın-Elise Glynn (Büyük Britanya)

60 kilo: Gemma Richardson (Büyük Britanya)-Gizem Özer

63 kilo: Sema Çalışkan-Chelsey Heijnen (Hollanda)

66 kilo: Keona Samsin (Hollanda)-Busenaz Sürmeneli

70 kilo: Luna Beeloo (Hollanda)-Esma Nur Lök

75 kilo: Büşra Işıldar-Molka Ben Mabrouk (Tunus)

81 kilo: Elif Güneri-Rahma Guechai (Tunus)

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Buse Naz Çakıroğlu İzmir Çeşme Spor Haberler

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