1. Çeşme Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası'nda finalistler belli oldu
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İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası'nda finale yükselen sporcular belli oldu.
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası'nda finale yükselen sporcular belli oldu.
Çeşme Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 85 sporcunun katıldığı şampiyonada bugün yarı final müsabakaları yapıldı.
Yarı final karşılaşmaları sonrası finalde mücadele edecek sporcular şunlar:
48 kilo: Rabia Topuz-Wafa Hafsi (Tunus)
50 kilo: Anastasiia Kovalenko (Ukrayna)- Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye)
52 kilo: Daria-Olha Hutarina (Ukrayna)-Gamze Soğuksu
54 kilo: Hatice Akbaş-Niamh Fay (İrlanda)
57 kilo: Ayşen Taşkın-Elise Glynn (Büyük Britanya)
60 kilo: Gemma Richardson (Büyük Britanya)-Gizem Özer
63 kilo: Sema Çalışkan-Chelsey Heijnen (Hollanda)
66 kilo: Keona Samsin (Hollanda)-Busenaz Sürmeneli
70 kilo: Luna Beeloo (Hollanda)-Esma Nur Lök
75 kilo: Büşra Işıldar-Molka Ben Mabrouk (Tunus)
81 kilo: Elif Güneri-Rahma Guechai (Tunus)
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023