1. Çeşme Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası devam ediyor.

Çeşme Spor Salonu'nda Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 85 sporcunun katıldığı şampiyonada şimdiye kadar yapılan yarı finallerde Türk sporculardan 48 kiloda Rabia Topuz, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 60 kiloda Gizem Özer ve 70 kiloda Esmanur Lök, adlarını finale yazdırdı.

Yarın 57, 63 ve 66 kiloda ikişer, 48, 52 ve 75 kiloda ise birer yarı final mücadelesinin yapılacağı organizasyon, 30 Nisan Pazar günkü finallerle tamamlanacak.