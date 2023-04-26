1. Çeşme Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası, İzmir'de devam ediyor
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İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası, 30 Nisan Pazar günkü final mücadeleleriyle tamamlanacak.
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Elit Kadınlar Boks Turnuvası, 30 Nisan Pazar günkü final mücadeleleriyle tamamlanacak.
Çeşme Spor Salonu'nda Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 85 sporcunun katıldığı şampiyona, eleme müsabakalarıyla sürüyor.
Pazar günkü finallerle sona erecek turnuvada Türkiye'yi 48 kiloda Rabia Topuz, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda Gamze Soğuksu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Ayşen Taşkın, 60 kiloda Gizem Özer, 63 kiloda Sema Çalışkan, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 70 kiloda Nilay Koçyiğit, 70 kiloda Esmanur Lök ve 75 kiloda Büşra Işıldar temsil ediyor.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor