03 Haziran 2023 TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
03 Haziran 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
02:00 Fomget - Fenerbahçe
04:00 Stadyum
06:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
06:35 Avrupa'dan Futbol
06:50 İspanya La Liga Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Polonya - Sırbistan
16:00 Spor Bülteni
17:00 Spor Haftasonu
19:00 Dakika Skor
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz