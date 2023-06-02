02 Haziran 2023 TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
Trt spor kanalında bugün neler var? 02 Haziran 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor.
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Türkiye - Sırbistan
04:00 Spor Artı
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Hollanda Eredivisie Goller
09:55 Portekiz Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto Süper Lig Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Spor Stüdyosu
13:55 Tayland - Polonya
16:00 Gündem Futbol
17:50 İspanya La Liga Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Fomget - Fenerbahçe
22:00 Stadyum
Sizce #Fenerbahçe 'de kaçan şampiyonluğun sorumlusu kim?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023