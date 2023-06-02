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02 Haziran 2023 TRT Spor Yayın Akışı

02 Haziran 2023 TRT Spor Yayın Akışı

Spor Haberleri

Trt spor kanalında bugün neler var? 02 Haziran 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor.

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Türkiye - Sırbistan

04:00 Spor Artı

05:00 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Hollanda Eredivisie Goller

09:55 Portekiz Süper Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Toto Süper Lig Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Spor Stüdyosu

13:55 Tayland - Polonya

16:00 Gündem Futbol

17:50 İspanya La Liga Goller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Fomget - Fenerbahçe

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / Spor

Sırbistan Türkiye Spor Trt Spor Haberler

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