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01 Haziran 2023 TRT Spor Yayın Akışı

01 Haziran 2023 TRT Spor Yayın Akışı

Spor Haberleri

01 Haziran 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

06:00 İspanya La Liga Özetler

06:30 İtalya Seri A Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:45 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

15:50 İspanya La Liga Goller

16:00 Gündem Futbol

16:55 Sırbistan - ABD

19:00 Spor Merkezi

19:55 Play - Off İkinci Tur 1. Maç

22:00 Hedef Süper Lig

22:55 Cev Erkekler Avrupa Altın Ligi 2. Ayak Portekiz - Türkiye

Kaynak: InterSinema.com / Spor

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