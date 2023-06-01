01 Haziran 2023 TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
01 Haziran 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:00 İspanya La Liga Özetler
06:30 İtalya Seri A Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:45 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
15:50 İspanya La Liga Goller
16:00 Gündem Futbol
16:55 Sırbistan - ABD
19:00 Spor Merkezi
19:55 Play - Off İkinci Tur 1. Maç
22:00 Hedef Süper Lig
22:55 Cev Erkekler Avrupa Altın Ligi 2. Ayak Portekiz - Türkiye