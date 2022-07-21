UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı) UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçonda Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşı karşıya geliyor. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçonda Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 11. dakikada Bytyqi'nin pasıyla ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Çekiçi'nin set şutu üstten auta gitti. 17. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Michalak penaltı noktasına doğru pas çıkardı. Bu topa gelişine vuran Cikalleshi'nin şutunda top üstten dışarı çıktı. 33. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunu kaleci Kudravets son anda kornere çelmeyi başardı. 39. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin yerden yakın direğe gönderdiği top filelerle buluştu. 0-1 40. dakikada Konyaspor'da sarı kartı bulunan Uğurcan rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ve sonrasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 45+2. dakikada BATE Borisov'un kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekti. Ceza sahası önünde Bocherov'un bekletmenden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Gustavo Fernandes Correia xx, Pedro Ribeiro xx, Paulo Bras xx BATE Borisov: Kudravets xx, Nechaev xx, Filipovic xx, Bordachev xx, Bessmertny xx, Dragun xx, Bocherov xx, Malkevich xx, Vasilevich xx, Milic xx, Gromyko xx Yedekler: Scherbitski, Dergachev, Bane, Dostanic, Sazontchik, Sotnikov, Oreshkevich, Zhulpa, Martynov, Frantsuzov, Sharkovskiy, Shumanskiy Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Uğurcan x, Calvo xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx, Michalak xx, Çekiçi xx, Bytyqi xx, Cikalleshi xx Yedekler: Erhan, Yasir, Adil, Rahmanovic, Muhammet, Pavicic, Muric, Kahraman, Mehmet, Adem, Cebrail, Amilton Teknik Direktör: İlhan Palut Gol: Bytyqi (dk. 39) (Konyaspor) Kırmızı kart: Uğurcan (dk. 40) (Konyaspor) - KONYA İhlas Haber Ajansı / Spor Konyaspor Belarus Konya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.