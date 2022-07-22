İzmir'de basketbol şöleni FIBA U18 Avrupa Şampiyonası 30 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmir'de başlayacak. FIBA U18 Avrupa Şampiyonası 30 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmir'de başlayacak. FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, 30 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde İzmir'in ev sahipliğinde yapılacak. Maçlar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Almanya ve Polonya arasında ilk ikiye girmeye çalışacak. A Grubu'nda Fransa, Rusya, Büyük Britanya, İsrail, C Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Slovenya, Çekya, D Grubu'nda ise Litvanya, İtalya, Karadağ ve Hırvatstan yer alıyor. Şampiyonaya özel hazırlanan logoda, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes ve basketbol topu bir araya getirildi. Ay-yıldızlı ekibimizin maçlarının tamamı saat 20.30'da başlayacak. MAÇ PROGRAMI 30 Temmuz Cumartesi: Polonya-Türkiye 31 Temmuz Pazar: Türkiye-İspanya 1 Ağustos Pazartesi: Türkiye-Almanya Demirören Haber Ajansı / Spor İzmir Büyükşehir Belediyesi basketbol İzmir Spor Haberler

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