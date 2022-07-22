Galatasaray HDI Sigorta'da tecrübeli smaçör Yasin Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı
AA - Ercan Çakar - Spor
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda tecrübeli smaçör Yasin Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda tecrübeli smaçör Yasin Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşında ve 1,94 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Galatasaray'ın A takımında 2013 yılından itibaren yer almaya başlayan Yasin Aydın, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.
AA / Ercan Çakar - Spor