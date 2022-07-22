Galatasaray HDI Sigorta'da tecrübeli smaçör Yasin Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı - Haberler

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Galatasaray HDI Sigorta'da tecrübeli smaçör Yasin Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı

AA - Ercan Çakar - Spor
Galatasaray HDI Sigorta'da tecrübeli smaçör Yasin Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda tecrübeli smaçör Yasin Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda tecrübeli smaçör Yasin Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşında ve 1,94 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray'ın A takımında 2013 yılından itibaren yer almaya başlayan Yasin Aydın, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Yasin Aydın Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler

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