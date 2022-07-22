Konya haberi... BATE Borisov-Arabam.com Konyaspor maçının ardından - Aleksandr Mikhailov - Haberler

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Konya haberi... BATE Borisov-Arabam.com Konyaspor maçının ardından - Aleksandr Mikhailov

AA - Basir Gülüm - Spor
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Gelen Konya haberlerine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor'a 3-0 yenilen BATE Borisov'da teknik direktör Aleksandr Mikhailov, bugünkü oyunun kendileri için ders olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor'a 3-0 yenilen BATE Borisov'da teknik direktör Aleksandr Mikhailov, bugünkü oyunun kendileri için ders olduğunu söyledi.

Mikhailov, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın kendileri için zor geçtiğini söyledi.

İlk yarıda oyuncularına kurguladığı plana sadık kaldığı için teşekkür eden Mikhailov, "Maç ilk dakikalardan itibaren zor geçti. Oyun planına göre futbolcular mücadele etti. Yediğimiz goller hatalarımıza bağlıdır. Önceki basın toplantısında Konyaspor'u analiz yaptığımızı söylemiştim ama sahada oyunu oturtmak başka bir şey. Bugünkü oyun bizim için bir ders oldu. Oyuncularım, rakibi tanımış oldu. Haftaya bunu avantaja çevirmeye çalışacağız." diye konuştu.

AA / Basir Gülüm - Spor

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