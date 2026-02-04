Haberler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında yarın Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği mücadelede Esat Sancaktar ve Sabri Öğe, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, yarın kadroda yer alamayacak.

