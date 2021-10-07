Ziraat Bankkart, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Bankkart, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı aldı

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Ziraat Bankkart, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı aldı

Voleybolda Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Spor Toto'yu 3-2 yenen Ziraat Bankkart kupasını aldı.

Voleybolda Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Spor Toto'yu 3-2 yenen Ziraat Bankkart kupasını aldı.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde kupayı kazanan Ziraat Bankkart'a kupasını Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ birlikte verdi. Oyunculara madalyaları ise Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş tarafından takıldı.

İkincilik ödülünü ise TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ile TVF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç, Spor Toto takımına verdi.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Ter Maat oldu. Ter Maat ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
Voleybolda 2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Voleybolda 2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seren Serengil Alişan Kubilay Aka İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Muslera Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mehmet Fatih Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ziraat Bankkart, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 00:21:53. #1.12#