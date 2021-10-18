Zafer kardeşler güreş turnuvasına Düzce damgası - Haberler Spor
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Zafer kardeşler güreş turnuvasına Düzce damgası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Zafer kardeşler güreş turnuvasına Düzce damgası

Düzce'nin güreş branşında yetiştirdiği en önemli sporculardan, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nurettin Zafer ile Haydar Zafer anısına bu yıl ikincisi düzenlenen Serbest Güreş turnuvası sona erdi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin güreş branşında yetiştirdiği en önemli sporculardan, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nurettin Zafer ile Haydar Zafer anısına bu yıl ikincisi düzenlenen Serbest Güreş turnuvası sona erdi. 1881 Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü, turnuvayı takım halinde birinci olarak tamamladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Spor Şehri Düzce" sloganı ile yeniden yapılanmaya gidilen ve ardından elde ettiği başarılarla takdirleri üzerine toplayan 1881 Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Güreş sporunda Düzce denince akla ilk gelen Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin anısına düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Serbest Güreş Turnuvası, Düzce Belediyesi Özkan Olcay Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Düzce, İstanbul ve Kocaeli illerinden toplam 5 takım ve 150 kişilik sporcu kafilesinin katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar sonunda 1881 Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü elde ettiği derecelerle takım halinde birincilik kürsüsüne çıktı. - DÜZCE

Zafer kardeşler güreş turnuvasına Düzce damgası

Zafer kardeşler güreş turnuvasına Düzce damgası

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Zafer kardeşler güreş turnuvasına Düzce damgası - Haberler Spor
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