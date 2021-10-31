Yusufeli 71. Geleneksek Karakucak Güreşleri yapıldı

YUSUFELİ, ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde "71. Geleneksek Karakucak Güreşleri" yapıldı.

Yusufeli Belediyesi tarafından ilçedeki güreş sahasında organize edilen güreşlere, yurt içi ve dışından 398 lisanslı güreşçi katıldı.

"Minikler", "Yıldızlar" ve "Büyükler" kategorisinde güreşçilerin kilolarına göre 24 farklı sıklette gerçekleştirilen güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Birbirinden çekişmeleri güreş müsabakalarına sahne olan Yusufeli 71. Geleneksek Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Onur Alkanoğlu oldu.

Toplamda 50 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşlerde başpehlivan 5 bin lirayla ödüllendirildi.

Yusufeli İlçe Kaymakamı Hüseyin Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusufeli insanının fiziki yapısıyla güreşe yatkınlığının olduğunu söyledi.

Karakucak güreşinin bölgenin en önemli kültürü olduğunu ifade eden Kaptan, "İnsanlar burada güreşi seviyor. Biz de ilk defa karakucak güreşleriniz izliyoruz. Daha önce yağlı güreş izlemiştim. Karakucak daha hareketli, keyifli bir güreş. Bu bağlamda da vatandaşlarımıza yüksek bir seyir keyfi sunuyor" dedi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de karakucak güreşlerinin bölgenin kadim kültürlerinden birisi olduğunu söyledi.

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