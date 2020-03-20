SPOR Yusuf Erdoğan ve Soner Aydoğdu'dan koronavirüs ve hijyen açıklaması SPOR Yusuf Erdoğan ve Soner Aydoğdu'dan koronavirüs ve hijyen açıklamasıSoner Aydoğdu Devletimzin ve Sağlık Bakanlığımızın koronavirüs uyarılarına hep birlikte uyalımYusuf Erdoğan Hijyenimize dikkat edelim.

SPOR Yusuf Erdoğan ve Soner Aydoğdu'dan koronavirüs ve hijyen açıklaması

Soner Aydoğdu Devletimzin ve Sağlık Bakanlığımızın koronavirüs uyarılarına hep birlikte uyalım

Yusuf Erdoğan Hijyenimize dikkat edelim. Ellerimizi bol sabunlayarak en az 20 saniye olacak şekilde sık sık yıkayalım

İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Soner Aydoğdu ve Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Yusuf Erdoğan, koronavirüs için alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

AYDOĞDU SPOR BAKANLIĞIMIZ VE FEDERASYONUMUZUN ERTELEME KARARINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu, koronavirüse karşı kurallara uyulması gerektiğini belirterek, Koronavirüs nedeniyle biz de bir takım önlemler alıyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz ve mümkün oldukça evde kalıyoruz. Evde olduğumuz zaman da ellerimizi sürekli yıkamaya çalışıyoruz. Ailece dışarıya çıkmamız gerekirse maske ve eldiven kullanıyoruz. Kimseyle tokalaşmıyoruz. Bunlara lütfen dikkat edelim. Siz de dışarı çıkıyorsanız maske ve eldiven takın. Eve geldiğinizde kıyafetlerinizi başka bir odada değiştirin. Ellerimizi en az 20 saniye sürecek şekilde yıkayalım ve dezenfekte edelim. Bunlar ailelerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımız için çok önemli. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın bu konuda ciddi uyarıları var ve bu uyarılara hep birlikte uyalım. En kısa zamanda bu virüsü birlikte atlatalım. Ayrıca Spor Bakanlığımız ve federasyonumuzun erteleme kararından dolayı da çok mutluyuz şeklinde konuştu.

ERDOĞAN SAĞLIK BAKANIMIZIN UYARILARINI DİKKATE ALALIM

Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan ise hijyenin önemine dikkati çekti.

Yusuf Erdoğan, Koronavürüs ile ilgili biz de önlemimizi aldık. O nedenle evimizden çıkmıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın da bu konudaki uyarılarını dikkate alalım. Lütfen evimizden çıkmayalım. Hijyenimize dikkat edelim. Ellerimizi bol sabunlayarak en az 20 saniye olacak şekilde sık sık yıkayalım. Bu kötü günleri hep beraber atlatacağımızı umut ediyorum. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Kendimize çok dikkat edelim diye konuştu.

Kaynak: DHA