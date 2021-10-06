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Yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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