Yukatel Merkezefendi seri peşinde - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yukatel Merkezefendi seri peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yukatel Merkezefendi seri peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna Anadolu Efes'e deplasmanda uzatmada 1 sayı farkla 94-93 mağlup olarak başladıktan sonra evindeki ilk sınavda Frutti Extra Bursaspor'u 74-71 mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna Anadolu Efes'e deplasmanda uzatmada 1 sayı farkla 94-93 mağlup olarak başladıktan sonra evindeki ilk sınavda Frutti Extra Bursaspor'u 74-71 mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi 2'nci Başkanı Zafer Gökşin, "Gaziantep'te zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz de bu ligde kolay lokma olmadığımızı ilk iki haftada oynadığımız oyunla tüm basketbolseverlere gösterdik. Gaziantep'te de iyi bir oyunla kazanmak ve seri başlatmak istiyoruz. Zafer Aktaş hocamız ve ekibi başta olmak üzere oyuncu grubumuz çok iyi durumda. Takımda çok iyi bir hava var. Bizde yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Umuyorum kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Kubilay Aka Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Kim Min-jae Burak Yılmaz Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yukatel Merkezefendi seri peşinde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 12:01:11. #1.17#