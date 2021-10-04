Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde ilk galibiyet sevinci

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci maçında Frutti Extra Bursaspor'u 74-71 yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde sevinç yaşanıyor.

Başantrenör Zafer Aktaş, yaptığı açıklamada, seyircileri önünde iyi bir performans sergileyerek ilk galibiyetlerini aldıklarını söyledi.

İyi bir takımları olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Hem seyircimizle hem bu sene yarattığımız takımımızla hem de yönetimimizle Süper Lig'e yakıştığımızı düşünüyoruz. İlk galibiyetimizi aldık, oyuncularımla gurur duyuyorum. İlk yarı top kayıplarımız bizi üzdü fakat ikinci yarı onları da düzelttik. Maçın sonunda 10 sayı öne geçtikten sonra bazı hatalarımız oldu. Belki daha rahat kazanabilirdik ama gösterdiğimiz efor çok iyiydi. Daha 28 zorlu maçımız var. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz. Sonunda da ilk senemizde kalıcı olmak istiyoruz. Seyircimizle, takımımızla ve yönetimimizle bunu başaracağız."

İlk hafta maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 94-93 yenilen Denizli ekibi, 10 Ekim Pazar günü yapacağı üçüncü hafta maçında ise Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.???????