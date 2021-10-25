Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te galibiyet sevinci

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki beşinci maçında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 87-79 yenerek ikinci galibiyetine ulaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, karşılaşmadaki performanslarından dolayı oyuncularını tebrik etti.

Aktaş, yaptığı açıklamada, ligde bugüne kadar çıktıkları 5 maçın 3'ünden mağlup ayrıldıklarını hatırlattı.

Yenilgi yaşadıkları Gaziantep Basketbol ve Semt77 Yalovaspor karşılaşmalarında takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Biz o maçlarda gerçek gücümüzü ve istediğimiz oyunu sahaya yansıtamamıştık. Dün kendi evimizde galibiyet alarak öz güvenimizi tekrar kazanmaya başladık. Bu arada eksiklerimizi gidermek için çok çalışıyoruz. Önümüzdeki 25 maça ciddiyetle hazırlanarak her geçen gün daha ileriye gitmek için çok çalışacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yardımcılarım da çok iyi iş çıkardı. Ayrıca Emircan dün çok güzel oynadı. İnşallah bu performansını bütün sezon devam ettirir."

Denizli ekibi, ligin 6. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş Icrypex'e konuk olacak.??????????????