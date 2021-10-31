Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında ev sahibi ekibin teknik direktörü Hikmet Karaman ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşmayı değerlendirdi.

Haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyen Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bu maça çıkmadan önce oynadığımız 4 maç var. 4 maçın 3'ünü dışarıda oynamışız. Bir puan almışız. Mensah'ın sakatlanmış olması, Uğur'un kadroda olmaması, 4 maçlık periyotta defans ve 6 numara bölgesinde sakatlıklar yaşamamız, oyun içerisinde bireysel ve grup takım hatalarımız puan kayıplarına neden oldu. Ligde 2 maç kazandığınızda puan durumu çok farklı hale gidiyor. Böyle bir maça geldik. Karagümrük ligde kendi yarı sahasında en iyi oynayan takım. Benim maça baktığımda analizim, 2-0 öne geçmemiz lazım. Sonrasında yediğimiz gol, çok basit bir hatadan yenilen gol. Rakip ceza sahasında çok oynayan bir takım karşısında 1-0 geriden geldiğinizde stratejik anlamda rakibin kucağına düşüyorsunuz. Futbol stratejik ve taktik oyunudur. Böyle bir oyun anlayışı içinde sakin ve birbirine kenetlenmek gerekiyor. Yaptığımız değişiklikler ve oyuncuların istekleri ile direnç gösterdik. Rakibimizin 10 kişi kalması bizim avantajımıza döndü. Sonra biz 10 kişi kaldık. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Haklı bir galibiyet aldık" dedi.

VavaCars Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel ise, "Maça dair konuşacak birşey yok. Başkanımız sezon başında bize, 'hakemlerle ilgili konuşmayın' dedi ama belki kızacak. Hakem, maçın başından sonuna kadar oyunu istediği gibi şekillendirdi. Maçın orta hakemi ve VAR hakemlerinin niyetlerini anlamak çok zor. Bunların niyetlerini araştırmak lazım" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Spor Haberleri

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