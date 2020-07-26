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SPOR Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından

MKE Ankaragücü maçının ardındanVIDEO YOKYukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardındanDeniz TOKAT DENİZLİ, (DHA)LEVENT ŞAHİN GEÇEN HAFTA KAZANSAK FARKLI OLURDUSüper Lig'den düşmesi kesinleştikten sonra lige son hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yenerek veda eden MKE...

26.07.2020 01:03 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:23

MKE Ankaragücü maçının ardından

VIDEO YOK

Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA)

LEVENT ŞAHİN GEÇEN HAFTA KAZANSAK FARKLI OLURDU

Süper Lig'den düşmesi kesinleştikten sonra lige son hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yenerek veda eden MKE Ankaragücü'nde Antrenör Ümit Şahin, geçen hafta galip gelseler durumun farklı olacağını söyledi. Cezası nedeniyle maçı locadan izleyen teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yerine basın toplantısına katılan Şahin, Bugün maç toplantısında teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez, '110 yıllık bir camianın formasının giyiyorsunuz. Sebep her ne olursa olsun aslanlar gibi çıkıp o arma için mücadele verip ve çıktığınız zamanda insanlar sizi mücadele ettiler, her şeylerini verdiler ama olmadı desinler' diye konuştu. Buraya biz daha farklı gelmek isterdik. Geçen hafta çok basit goller yiyerek 3 puanı kaybettik. Orada galip gelseydik belki bu sevinci biz yaşayacaktık. Hocamız adına bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de Denizlispor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum dedi.

KENAN ATİK DENİZLİSPOR'A HAYIRLI OLSUN

Ankaragücü mağlubiyetine rağmen Süper Lig'de kalmayı başaran Denizlispor'da Antrenör Kenan Atik, lige tutundukları için mutlu olduklarını söyledi. Atik, maçın ardından, İki haftadır son saniyede yediğimiz gollerle mağlup oluyoruz. Ligden düşmenin eşiğine kadar geldik. Trabzonspor galibiyetiyle ligde kaldık. Denizlispor TFF 1. Lig'de zor günler geçirmişti. Bu ligde uzun yıllar kalmayı hak eden bir takımız. Amacımız da bu olmalı. Tekrar o acı günleri yaşamamak için Süper Lig'de kalmalıyız. O icraların isyanların olduğu 1. Lig'e düşmemeliydik. Tek amacımız buydu. Bunu ama öyle ama böyle başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Denizlispor'a hayırlı olsun diye konuştu.

SPOR Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Kaynak: DHA

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