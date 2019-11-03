Spor yukatel denizlispor - demir grup sivasspor maçının ardından

03.11.2019 17:32

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Deniz TOKAT DENİZLİ (DHA) - Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yenerek yükselişini sürdüren Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Calımbay, elde ettikleri galibiyeti değerlendirdi. Takım olarak iyi bir futbol ortaya koyduklarını kaydeden Çalımbay, Bizim için önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Rakibimize fazla pozisyon tanımadık. Bugün kazanmamızın sebebi oyun disiplinini bozmamamızdı. İyi oynayarak önemli bir galibiyet aldık. Haftaya Konyaspor maçımız var disiplinimizi bozmadan iyi gidişimizi sürdürmek istiyoruz dedi.

ÖZDİLEK OYUNCULARIN ÜZERİNDE İÇ SAHADA KAZANAMAMANIN VERDİĞİ BİR BASKI VAR

Süper Lig'de Sivasspor yenilgisiyle iç sahada üst üste dördüncü maçtan da puansız ayrılan Yukatel Denizlispor'da teknik d irektör Mehmet Özdilek, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Özdilek, Uzun zamandır birlikte oynama alışkanlığı olan bir rakibe karşı oynadık. Biz ise yeni kurulmuş ve birlikte oynama alışkanlığı kazanmaya çalışan bir ekibiz. İç saha maçları çok önemli. Kaybetmemek çok önemli. Bizim sezon başından beri içeride kazanma çizgimiz yok. Özellikle bunu bugün değiştirmeye çalıştık ancak başarılı olamadık. Adam paylaşmada yaşadığımız bir hatadan dolayı golü yedik. Daha sonra oyunun içine müdahil olduk. Oyuncuların üzerinde iç sahada kazanamamanın verdiği bir baskı var diye konuştu.

Taraftarların takımı desteklemesi gerektiğini vurgulayan Özdilek, Seyircilerin de takımı desteklememesinin oyuncuları da geriye ittiğini söyleyebilirim. Ligde 10'uncu haftada 12'nci sırada olan bir takımın taraftara ihtiyacı var. Taraftarların da oyuncuları desteklemesi gerekiyor. Daha 24 hafta var. Bu takım taraftarsız çok fazla mesafe kat edemez. Bugün maalesef oyunun büyük bir bölümünde göremedik. Bu da oyuncular üzerinde baskı yarattı. 3 tane önemli oyuncumuz yok. Kaptan Sapunaru'nun olmayışını savunmada hissettik. Estupinan'ın sakatlığı, Rodallega'nın 3 haftadır aramızda olmayışı bizi etkiliyor. Geniş bir kadroya sahip değiliz. Onların da dönüşüyle daha iyi olacağız dedi.

Kaynak: DHA