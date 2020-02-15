Spor yukatel denizlispor'da mehmet özdilek ile yollar ayrıldı
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Spor yukatel denizlispor'da mehmet özdilek ile yollar ayrıldı

Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldıDeniz TOKAT DENİZLİ, (DHA)Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

15.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:38
Spor yukatel denizlispor'da mehmet özdilek ile yollar ayrıldı

Yukatel 'da ile yollar ayrıldı

Deniz TOKAT DENİZLİ, ()

Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil siyahlı ekip ayrılıkla ilgili şu açıklamayı yaptı 'Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz denildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Spor yukatel denizlispor'da mehmet özdilek ile yollar ayrıldı
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