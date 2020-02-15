: Spor yukatel denizlispor'da mehmet özdilek ile yollar ayrıldı

15.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:38

Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA)

Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil siyahlı ekip ayrılıkla ilgili şu açıklamayı yaptı 'Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz denildi.

Kaynak: DHA

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