Spor Yoluyla Kalplere Dokunan Proje

"Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At Projesi" 2'inci yaşına girmesiyle beraber çalışmalarının gerçekleştirildiği ilkokullara hem hareket ve hem de mutluluk getirdi. Geçen yıldan bu yana projenin Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilmesiyle beraber 10 farklı okuldan 7 binin üzerinde öğrenci faydalandı.

Küçük yaşlarda spor alanında yetenekli öğrencileri keşfetmek, düzenli beslenme alışkanlığı kazandırmak, geleneksel oyunları öğretmek ve oynatmak amacıyla bu yıl il genelindeki toplam 60 ilkokulda uygulanan Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At Projesi kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen eğitimler dönem sonuna kadar 20 okuldan 21 bin öğrenciye ulaşılması planlanmaktadır. Projede sportif etkinliklerin ve geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra postür bozukluklarına karşı egzersizler, obeziteye karşı sağlıklı beslenme eğitimleri, diş ve ağız sağlığı taramaları ile adabı muaşeret eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Sen At Projesi kapsamında ilkokullarda gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilerin motorik özelliklerine göre yetenek taraması yapılarak uygun branşlara yönlendirildiğini ifade eden Şehitkamil Belediyesinde görevli Proje Sorumlusu İhsan Kaynak, 2017-2018 eğitim öğretim yılında proje kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "2017-2018 eğitim öğretim yılında Şehitkamil ilçemizde 20 farklı okulda 21 binin üzerinde ilkokul öğrencisi, Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Sen At Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve saha çalışması uygulamalarıyla sağlıklı, güçlü bir geleceğe adım atıyor. Projenin bu yıl yürütülen çalışmalarında özelikle spor alanında yetenekli öğrencilerimizin tespitine ve uzman branş antrenörlerine yönlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Branşlaşma yaşı öncesinde özelikle oyun formatında uygulamalar gerçekleştirerek minik öğrencilerimizin severek spor yapmasına olanak sağlıyoruz" dedi.

Paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde olduğunu belirten Kaynak, "Öğrencilerimizin postür bozukluğu, obezite, ağız ve diş sağlığı gibi sorunlarına eğiliyoruz. Ümit ediyorum ki projemizin ilk yılında olduğu gibi bu yılda dönem sonunda birçok öğrencimizi Gaziantep ve Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Gaziantep Valiliğimizin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde il genelinde 6 okuldan 60 okula 6 bin öğrencinden 60 bin öğrenciye çıkarttığımız hedef öğrenci kitlesini tüm okullarımıza yayarız. Projenin yürütülmesinde emeği geçen tüm paydaş kurum temsilcilerimize ve görevli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu Müdür Yardımcısı Hatice Nazlı Dikmen, Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Sen At Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının öğrencilerinin psiko sosyal ve fiziksel gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayan Dikmen, "Okulumuzda Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Sen At Projesi koordinasyonunu sağlayan sorumlu idareciyim. Etkinlikler sonrasında öğrencilerimizin psikososyal ve fiziksel gelişimlerinin olumlu yönde etkilendiğini, oynanan keyifli oyunlar ve yarışmalarda ekip ruhu kazandıklarını ve centilmence mücadele etmeyi öğrendiklerini kısaca projenin katılımcı tüm öğrencilerimizin kalbine dokunduğunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Projenin yürütülmesinde emeği geçen herkese tüm öğretmen ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP