Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nın 7. gününde erkekler 102 kiloda Taner Çağlar, dünya ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Taner Çağlar, koparmada 152 kilo ile gümüş, silkmede 185 kilo ile bronz, toplamda ise 337 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.

Şampiyonanın 7. gününde milliler 6 altın, 6 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 19 madalyaya ulaştı

Şampiyonada yarın +81 kiloda Fatmagül Çevik mücadele edecek.