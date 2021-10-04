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Yıldız halterciler Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkacak

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Yıldız halterciler Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkacak

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası, yarın Suudi Arabistan'da başlayacak.

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası, yarın Suudi Arabistan'da başlayacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cidde kentinde 5-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 51 ülkeden 223 sporcu katılacak. Şampiyonada Türkiye'yi 6'sı erkek toplam 10 sporcu temsil edecek.

Milli halterciler Kaan Kahriman, Hakan Şükrü Kurnaz, Enes Çelik, Ertuğrul Seçgin, Muhammed Emin Burun, Taner Çağlar, Ezgi Kılıç, Medine Bilicier, Nurgül Yüksel ve Fatmagül Çevik, madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonun ilk gününde yarın 40 kiloda Ezgi Çelik podyuma çıkacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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