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Yiğidolar, evindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yiğidolar, evindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 4. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 10'a yükseltti. Ligde son olarak sahasında 16 Ağustos 2021'de Konyaspor'a 1-0 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, dün oynanan Antalya karşılaşmasıyla birlikte evindeki yenilmezlik serisini ise 4 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan elde etti.

Sivasspor ayrıca bu sezon 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. - SİVAS

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