Spor yeşil bursa rallisi'nde şampiyon çukurova ve bostancı

04.11.2019 14:41

Yeşil Bursa Rallisi'nde şampiyon Çukurova ve Bostancı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Nilüfer Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 44'üncüsü düzenlenen 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7'nci ve son yarışı olan "Yeşil Bursa Rallisi"nde şampiyonlar belli oldu. Zorlu etapların geçildiği rallinin genel klasman şampiyonu Burak Çukurova ve Vedat Bostancı ikilisi oldu.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun son yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi'nde heyecan sona erdi. Nilüfer Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve bu yıl 44'üncüsü gerçekleştirilen Yeşil Bursa Rallisi'nde ekipler, zorlu etaplardan geçerek şampiyon olabilmek için yarıştı.

Rallide heyecan, 1 Kasım tarihinde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı seremonik startla başladı. FSM Bulvarı'ndaki Nilüfer Belediyesi Seyirci Özel Etabı'yla geçilen ilk günde ekipler, oluşturulan parkurda hünerlerini sergileyerek, otomobil tutkunlarına adrenalin dolu anlar yaşattı. 64 aracın start aldığı özel etaba seyirciler büyük ilgi gösterdi. Parkurun çevresini dolduran izleyenler, ekiplere alkışlarıyla destek verdi. Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7'nci ve son yarışı olan 44'üncü Yeşil Bursa Rallisi'nin ikinci ve üçüncü gününde takımlar, Orhaneli-Keles bölgesindeki 114,10 kilometresi özel etap, toplam uzunluğu 453,38 kilometre olan asfalt zeminli parkurda yarıştı. 59 aracın start aldığı rallinin ikinci gününde ekipler, Dağgüney, Firuz ve Harmanalanı'ndaki etapları geçerek, servis alanında yarışı tamamladı.

SON GÜN NEFES KESTİ

Şampiyonların belli olduğu Yeşil Bursa Rallisi'nin son günü de nefes kesti. Soğukpınar ile "Nilüfer" adıyla geçilen Hüseyinalan'daki zorlu etapları ikişer kez geçen ekipler, sezonun finali olan Yeşil Bursa Rallisi'ni tamamladı. Dereceye giren takımlara ödülleri, Aloft Otel önündeki bitiş podyumunda düzenlenen törenle verildi. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Meclis Üyesi Atakan Çorbacı, BOSSEK Başkanı Mete Pala da katıldı.

ŞAMİPYON ÇUKUROVA-BOSTANCI İKİLİSİ

Yeşil Bursa Rallisi'nde en iyi dereceyi yapan BC Vision Motorsport Takımı'ndan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi, genel klasman şampiyonu oldu. Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Buğra Banaz-Gürkal Menderes ikilisinin ikinci olduğu genel klasmanda, Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan diğer pilotlar Ali Türkkan-Onur Aslan da üçüncülüğü göğüsledi.

KUPALARI VERİLDİ

44'üncü Yeşil Bursa Rallisi'ne katılan tüm takımlara teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şampiyon olan takımları da kutladı. Başkan Turgay Erdem, genel klasmanda üçüncü olan Ali Türkkan-Onur Aslan'ı da başarısından dolayı kutlayarak, kupalarını verdi. Törende, dereceye giren takımlar kupalarını alırken, ralliye katılan tüm ekipler, finiş podyumundan geçti. Törende, BOSSEK Başkanı Mete Pala, ralliye verdiği desteklerden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e plaket vererek teşekkür etti.

Kaynak: DHA