Yerköyspor U11 takımından umutlu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yerköyspor U11 takımından umutlu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yerköyspor U11 takımından umutlu

U kategorisinde her statüde takımı bulunan altyapının lokomotif takımlarından Yerköyspor U 11 takımı gelecek vaad ediyor.

U kategorisinde her statüde takımı bulunan altyapının lokomotif takımlarından Yerköyspor U 11 takımı gelecek vaad ediyor.

Altyapı Teknik Ekip Sorumlusu Mesut Alas yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Yaklaşık iki senedir antrenman yapan U 11 takımımız gerek turnuva gerekse özel hazırlık maçlarında saha dizilişi ve diğer teknik beceriler yönünden iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Bunu benim söylemem çok doğru olmayabilir ama objektif gözle bakanlar bizim bu düşüncelerimizi destekler nitelikte geri dönüş sağlayınca biz de rahatlıkla söylüyoruz bunu. İnşallah tüm altyapılardaki sporcular belli bir ritmi tutturdu. Bundan sonra altyapılar daha verimli çalışacaktır diye düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ

Yerköyspor U11 takımından umutlu

Yerköyspor U11 takımından umutlu

Yerköyspor U11 takımından umutlu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title