SPOR Yeni Malatyasporlu Walter: Burada olmaktan çok mutluyum - Haberler
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SPOR Yeni Malatyasporlu Walter: Burada olmaktan çok mutluyum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Yeni Malatyasporlu Walter: Burada olmaktan çok mutluyumTaha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın sahasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ederken, yeni transferlerden forvet oyuncusu Walter Bwalya,...

SPOR Yeni Malatyasporlu Walter: Burada olmaktan çok mutluyum

Taha AYHAN/MALATYA, ( Dha )- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın sahasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ederken, yeni transferlerden forvet oyuncusu Walter Bwalya, "Herkes yüzde yüz performans göstermeye çalışıyor. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 5'inci haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçın hazırlıkları Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan forvet oyuncusu Walter Bwalya, sarı-siyahlı takımın kendisine sunduğu teklifi kabul ederek, takıma geldiğini ve Süper Ligde oynayan arkadaşlarından dolayı ligi bildiğini anlattı. Bwalya, "Mısır ligini yeni bitirdim, sadece 15 gün dinlenme izni bulabildim. Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyemem ama tabii kendimi hazır hissediyorum. Hazır olup olmadığımın kararını hoca verecek. Takım iyi arkadaşlardan oluşuyor ve iyi bir arkadaşlık ortamı var. Bende çok memnunum. Herkes yüzde yüz performans göstermeye çalışıyor. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

SPOR Yeni Malatyasporlu Walter: Burada olmaktan çok mutluyum

SPOR Yeni Malatyasporlu Walter: Burada olmaktan çok mutluyum

SPOR Yeni Malatyasporlu Walter: Burada olmaktan çok mutluyum

SPOR Yeni Malatyasporlu Walter: Burada olmaktan çok mutluyum
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