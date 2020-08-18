SPOR Yeni Malatyaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Yeni Malatyaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

SPOR Yeni Malatyaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyorMurat KÜÇÜK BOLU (DHA) - Bolu'da yeni sezona hazırlanan Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Eksik mevkilerimiz vardı.

18.08.2020 22:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:28

SPOR Yeni Malatyaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Murat KÜÇÜK BOLU (DHA) - Bolu'da yeni sezona hazırlanan Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Eksik mevkilerimiz vardı. Ayrılan oyuncular olmuştu. Onların yerini doldurmamız gerekiyordu. Şu ana kadar görüşü teklif sunduğumuz oyuncularımız var. Ayrılmak isteyen oyuncularımız da var. O yüzden 1 hafta içerisinde bu konuları netleştireceğiz dedi.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Malatya temsilcisi Bolu'nun Abant bölgesinde bulunan bir otelde günde çift antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Akşam antrenmanında sahaya çıkan Yeni Malatyaspor, ısınma koşusunun ardından taktik antrenman çalışması yaptı. Antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayın 10'u itibarıyla hazırlıklarımız Malatya'da başladı. Bir haftayı orada geçirdik. Daha sonra 2 gün iznimiz oldu. Tekrar akabinde burada toplandık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcutta zaten oyuncularımız vardı. Kiralık oyuncularımız döndü. Bize katıldılar dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ravcı, Tabii bu arada transfer çalışmalarımız devam ediyor. Güzel bir kamp ortamımız var. Şu anda iyi geçiyor. Sadece yeni transferlerimizi bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde transferlerimiz aramıza katılırsa daha iyi olacak. Eksik mevkilerimiz vardı. Ayrılan oyuncular olmuştu. Onların yerini doldurmamız gerekiyordu. Şu ana kadar görüşüp teklif sunduğumuz oyuncularımız var. Ayrılmak isteyen oyuncularımız da var. O yüzden 1 hafta içerisinde bu konuları netleştireceğiz ifadelerini kullandı.

SPOR Yeni Malatyaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet Magazin
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var Güncel
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Dünya
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Futbolda ticarileşmeyi protesto eden 22 oyuncu, sahaya çırılçıplak çıktı
Futbolda ticarileşmeyi protesto eden 22 oyuncu, sahaya çırılçıplak çıktı
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Alişan Sezen Aksu Gülben Ergen
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Rusya
Şu an buradasınız: SPOR Yeni Malatyaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 22:45:21. #1.15#
title