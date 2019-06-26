SPOR Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- EVKUR Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig çalışmalarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunu 47 puanla 5'inci sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Yeni Malatyaspor, yeni sezon ve Avrupa hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana izinli olan futbolcular katılmazken, diğer oyuncular ise önce salonda çalıştı. Futbolcular daha sonra hafif tempolu koşu yaptı, ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması ile antrenmana devam etti.

"GÜZEL BİR SEZON YAŞAYACAĞIZ"

Tesisleri ziyaret eden Yeni Malatyaspor 2'nci Başkanı Selim Pilten, yeni bir heyecanla takımlarının testlerde bir araya geldiğini belirterek, "Halen eksik futbolcularımız var. Nişanından dolayı gelemeyen var, ailevi problemlerinden dolayı gelemeyen var, yolda olan futbolcumuz var, maçları olan var kupalarda. Ondan dolayı biraz eksik başladık ama netice itibarıyla başladık. Hocamız burada, hocamızın ekibi burada, yönetim olarak bizler buradayız ve basın olarak sizler buradasınız. İnşallah taraftarımızla güzel ve başarılı bir sezon yaşayacağız. Yeni Malatyaspor'umuzu Malatya'nın istediği yere hep birlikte getireceğiz" dedi.

"UEFA'DA DA BAŞARIYA GİDECEK BİR TAKIM HAZIRLANIYOR"

Fofana ve Jahovic ile sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Pilten, "İstanbul'da transfer komitemiz var. Komitemiz çalışmalarını Sergen hocamla beraber yürütmekte. Görüşülen isimler var. Takdir ederseniz ki imza atılmadan bunları paylaşmak doğru olmaz. İnşallah UEFA'da da başarıya gidecek bir takım hazırlanıyor. Sergen hocamız zaten efsane, kendisini kanıtlamış. Futbolculuğuyla, hocalığıyla, kişiliğiyle ve karakteriyle Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada futboluyla söz sahibi olan bir hocamız. İnşallah Yeni Malatyasopor'umuza da yansıtacak. Yönetim olarak hep beraber güzel başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA