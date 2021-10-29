Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

AA / Yeter Erdine - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligin 10. haftasında Altay'ı 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 12 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise topladığı 6 puan ile 19. sırada bulunuyor.

Ligde 8 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Yeni Malatyaspor'un 2, Kasımpaşa'nın ise 3 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Öte yandan bugün İstanbul'a giden sarı-siyahlı ekip, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını İstanbul'da yapacak.

AA / Yeter Erdine - Spor Haberleri
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