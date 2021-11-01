Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı tesislerindeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri
Morutan'ın golünde ofsayt var mı? Beşiktaş maçındaki benzerlik yorumcuları ikiye böldü

Morutan'ın golünde ofsayt var mı? Beşiktaş maçındaki benzerlik yorumcuları ikiye böldü

 Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi

Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi

 Erol Bulut'tan kaybedilen Galatasaray maçı sonrası hakemlere büyük tepki! Beşiktaş'ı örnek gösterdi

Erol Bulut'tan kaybedilen Galatasaray maçı sonrası hakemlere büyük tepki! Beşiktaş'ı örnek gösterdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title