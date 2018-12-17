Spor Yeni Malatyaspor Kulüp Binasına Silahlı Saldırı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda binanın camları kırıldı.

Antalyaspor maçı için kampta olan sarı-kırmızılı takımın Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler kaçarken, güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, binaya 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Kulüp yetkilileri ise tesislere gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

VALİ BARUŞ ELİMİZDE ÖNEMLİ DELİLLER VAR

Malatya Valisi Aydın Baruş ile Kulüp Başkanı Adil Gevrek bugün oynan Antalyaspor maçının ardından, kulüp binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Baruş, Malatyaspor'un ligde de çok önemli konuma geldiğini belirterek, Kamuoyunun bildiği gibi dün gece saat 12.10 sıralarında Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerine yönelik bir silahla ateş açma olayı gerçekleşmiştir. Şu anda olay Cumhuriyet Başsavcılığımızın başlattığı soruşturma kapsamında çok yönlü olarak emniyetimiz tarafından soruşturuluyor. Bir araçla ve şu anda görgü tanıklarının ifadesine göre 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen bu ateşli silahlı olayı her yönüyle soruşturuyoruz. Emniyet güçlerimiz elindeki delilleri titizlikle değerlendiriyor. Kısa zamanda neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Elimizde önemli deliller var. Kimsenin Malatyaspor'un ve Malatya'nın huzurunu kaçırmaya yeltenmesine müsaade etmeyeceğiz dedi.

GEVREK MALATYASPOR'UN HARAÇ VERMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise saldırıda sıkılan kurşunun hem kulübe, hem de Malatya'ya sıkıldığını belirterek, şunları söyledi

Maç öncesi konuyla alakalı açıklama yapmadık ama Malatya futboluna sıkılan kurşundur. Kendini taraftar görüp, kulübüne böyle yapıp, taraftar olunmaz. Gerçek taraftarımızla bizim hiçbir sıkıntımız yok. Taraftarlar bugün buradaydı, bizim yanımızdaydı ve bu konuyla alakalı da ben şunu söyleyeyim; Yeni Malatyaspor'un burada haraç vermesi söz konusu olamaz. Bizi tehdit ederek, şantajla burada haraç isteyerek 4 tane kurşun değil, 100 tane de kurşun sıkılsa asla bu bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Bu konuda gerekirse canımızı da veririz, ama asla kimseye haraç vermeyiz. Bu yapılan hain saldırının da Sayın Valimize dün akşamdan beri Emniyet Müdürümüze, teşkilattaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlarla dün geceden beri bizle beraberler, ama bu yapılan saldırının da Malatya futboluna ve 'taraftar' deyip girdiğini asla 'taraftar' ismini kullanmıyoruz. Gerçek taraftarımızın asla böyle bir şey yaptığına inanmıyorum, gerçek taraftarlar buradaydı. Bu yapılan basit bir şey değil. Gelip tesislere kurşun sıkacaksın, ondan sonra böyle bir şekilde haraç isteyeceksin. Böyle bir şeye bizim tarafımızdan taviz verilmeyecek ve biz Malatyaspor'un 1 kuruşunu kimseye haraç olarak vermeyiz. Türkiye'de ki 3 milyon Malatyalının hakkını 3-5 çapulcuya burada teslim olacak değiliz. Bu konuda kesinlikle dediğim gibi, asla dönüşü yok.