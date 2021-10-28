Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında galibiyete odaklandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında galibiyete odaklandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında galibiyete odaklandı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Karim Hafez, Kasımpaşa maçında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Karim Hafez, Kasımpaşa maçında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan savunma oyuncusu Karim Hafez, Sumudica'nın göreve gelmesiyle takımda her şeyin değiştiğini söyledi.

Takım olarak Sumudica'nın anlattıklarını anlayarak, benimsediklerini belirten Hafez, "Takım iyi çalışıyor, 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıkışa geçmemiz lazımdı. Taraftar bizden bunu bekliyordu, bizim de bunu başardığımızı düşünüyorum. Böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Takımda çok güzel bir atmosferin olduğunu dile getiren sarı-siyahlı futbolcu, "Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor, biz de bunu kabul ediyoruz. Anlattığı şeyler çok basit ama futbolun detayları, bunu sahada iyi uyguladığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra da galibiyet serisinin geleceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ettiklerini aktaran Hafez, "Kasımpaşa zor günler geçiriyor olabilir ama biz de o günleri yaşadık. Biz elimizden geleni yapacağız, sadece kendi başarılarımıza odaklanıyoruz. Kasımpaşa maçını kazanmaya odaklanarak, öyle hazırlanıyoruz. Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil ama biz zoru başaracağız." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla başladı! Deneyimli 3 hakem bu hafta maç yönetemeyecek

Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla başladı! Deneyimli 3 hakem bu hafta maç yönetemeyecek

 Kasımpaşa'dan bomba hamle! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal

Kasımpaşa'dan bomba hamle! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title