SPOR Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından
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SPOR Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından

21.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:21

Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardındanTaha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ve Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

VAR sisteminin nasıl çalıştığına anlam veremediklerini belirten Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, "Biz VAR'ın nasıl çalıştığına halen anlam veremedik. Bugün burada olanlar tamamen VAR'dan kaynaklı olan şeylerdi. Eskiden hakemler pozisyonları tamamen göremiyordu ama şu an bu teknolojiyle VAR ile her şey göz önünde. Nasıl bu tarz kararlar alınabiliyor, anlam veremiyoruz. Her şey bir sert müdahaleyle başladı. Hakem bunu görmemiş olabilir, normal bir şey. VAR nasıl göremiyor bunu ? Ben eminim, sizde pozisyonu izlediyseniz bize hak vereceksiniz. Bizim hocamızda böyle bir pozisyon karşısında doğal olarak takımını koruyup, böyle bir tepki verecektir. Hocamız ilk sarıyı gördü, daha sonra ikinci sarıyı ne için verdiğini anlamadık. O şişeye ayağıyla vurdu ve bu nedenle ikinci sarıyı gördü. Hiç kimseyle alakası yok, kimseye bir şey söylemiyor, kimseyle konuşmuyor ve ikinci sarı kartı görüyor bunun için. Buna hiçbir şekilde anlam veremiyoruz. Orada Malatyaspor'lu oyuncuya VAR'a gidilip, kırmızı kart gösterilseydi ne biz orada golü yerdik ne de hocamız kırmızı kart görürdü. İkinci penaltıda bizim oyuncumuzun iki eli arkasında bağlıydı. Üstelik topa arkası dönük, hiçbir şekilde bir faul ya da herhangi bir müdahalesi yoktur. Zaten topu görmüyor arkasından geldiğinden ama VAR yine oradan penaltı çıkarıyor. Üstelik kolları arkasından bağlıydı. Biz bütün hafta boyunca çalışıyoruz, her şeyimizi veriyoruz gelip burada saha içerisinde varımız yoğumuzla oynuyoruz sonra bu tarz şeylerden kaynaklı bizim galibiyetimiz elimizden alınıyor" diye konuştu.

İRFAN BUZ: MİLLİ TAKIM ARASINDA EKSİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise bu müsabakanın çok önemli olduğunu kaydederek, "9 haftadadır kazanamayan bir Yeni Malatyaspor vardı. Sahamızda kazanmak istedik. Hafta içerisindeki çalışmalarımızda eksiklerimizi gidererek müsabakaya başlayacaktık ancak karşılaşmanın ilk 15 dakikası iyi oynayamadık ve duran toptan dikkatsizlikten geriye düştük. Zaten takımın özgüven açısından sıkıntısı var. Özellikle ilk devre mücadele anlamında takımımız dengeyi kurmaya çalıştı. Özellikle merkez orta sahamızda sıkıntı var. Yani defansın önünde oynayan arkadaşlar istediğimiz oyunu oynayamadı. Oyunu tutamadık. İkinci devre oyunu elimize almıştık. Mücadele anlamında takımımız o coşkuyu verdi. Futbolcularım çok mücadele etti o yüzden puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Müsabakadan önce çok önemli zor bir müsabakaya çıkıyoruz dediler. Antep, bu durumda olan takımlarda hakem seçiminde biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Her iki takım açısından da bu kadar önemsiz bir müsabaka değildi. Onların da hedefi var bizim de. Milli takım arasında eksiklerimizi gidereceğiz. Allah'ın izniyle üstüne koyarak, analizlerimizi yaparak buradan doğru yola çıkaracağız" açıklamalarında bulundu.

SPOR Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından
SPOR Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından
SPOR Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından
SPOR Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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