SPOR Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor SPOR Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyorTaha AYHAN / MALATYA,(DHA) - Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar yeniden başladı.

SPOR Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Taha AYHAN/ MALATYA,(DHA) - Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar yeniden başladı.

Yeni Malatyaspor geçtiğimiz günlerde 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından antrenmanlara ara vermişti. Sarı-siyahlı ekip, tekrarlanan testlerin negatif sonuç vermesinin ardından antrenmanlara yeniden başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda önümüzdeki günlerde temponun artması bekleniyor.

Ligde oynadığı son 9 maçta galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27 ve 28'inci haftalarında iç sahada Kasımpaşa ve Göztepe'yi konuk edecek.

Kaynak: DHA